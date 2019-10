OL : Le record dont Lyon et Moussa Dembélé se passeraient bien

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Gagner un match de Ligue des Champions avec Moussa Dembélé dans ses rangs, c’est impossible.

C’est l’incroyable statistique rappelée par Le Progrès avant le match de ce mercredi soir sur le terrain de Leipzig. Ainsi, l’attaquant français n’a jamais gagné une seule rencontre en Ligue des Champions. A 23 ans, il a bien sûr encore le temps de connaître les joies du succès dans cette épreuve, mais ses derniers passages avec le Celtic Glasgow n’ont jamais débouché sur les trois points. Et cela fait tout de même 17 rencontres que cela dure.

Ainsi, avec le nul à domicile contre le Zénith Saint-Pétersbourg lors de la première journée, il s’est approché du record du plus grand nombre de matchs disputés par un joueur en Ligue des Champions sans gagner. Pour le moment, c’est le Grec Vassili Tsartas, ancien de Séville et de l’AEK Athènes, qui le détient avec 17 matchs sans lever les bras au coup de sifflet final. Un record que le Français pourrait donc égaler s’il joue en Allemagne cette semaine, et que l’OL ne s’impose pas. Une raison de plus pour Lyon d’aller chercher la victoire, histoire d’éviter de voir Moussa Dembélé revêtir le costume de poissard de la compétition.