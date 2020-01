OL : Eurosport compare Cherki à Mbappé, carton rouge !

Dans : OL.

Brillant face à Nantes au tour précédent avec deux buts et deux passes décisives, Rayan Cherki a été nettement moins en vue lors du match de Coupe de France entre l’OL et Nice jeudi soir (1-2).

Aligné dans le couloir gauche de l’attaque lyonnaise par Rudi Garcia, le prodige de 16 ans ne s’est pas montré décisif. Rien de bien grave pour Jérôme Rothen, qui estime qu’un si jeune joueur ne peut pas enchaîner les bonnes prestations avec régularité. En revanche, le consultant de RMC a poussé un véritable coup de gueule à l’encontre des commentateurs d’Eurosport, lesquels comparaient déjà Rayan Cherki à Kylian Mbappé en raison de sa précocité après le match face à Nantes il y a deux semaines. Pour l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain, ce genre de comparaison inappropriée ne rend pas du tout service à l’Olympique Lyonnais, et encore moins à Rayan Cherki.

« Tout le monde criait au génie après son match à Nantes. C’est vrai qu’il est jeune et qu’il avait fait un très bon match à La Beaujoire, mais Cherki contre Nice, c’est très moyen. Il y a beaucoup de déchet, on ne le voit pas assez… Quand j’entends avant les matchs ceux qui commentent et qui analysent les matchs qui sont capables de dire que Cherki c’est de la même trame que Mbappé, franchement… Qui je vise ? Eurosport, qui commente les matchs de Coupe de France. Cela ne lui rend pas service car en plus ce n’est pas vrai de dire que c’est de la même trempe que Mbappé, ils n’ont pas les mêmes caractéristiques. Si encore le mec allait à 2.000 à l’heure, marquait beaucoup de buts et était percutant je te dirais pourquoi pas ? Mais là il y a un gros point d’interrogation. Comment le mec qui analyse le foot, ancien joueur ou journaliste, peut dire que Cherki va faire une superbe carrière alors qu’il n’a que 16 ans ? » a pesté le consultant de l’After Foot, pour qui il ne faut surtout pas mettre de pression à Rayan Cherki afin de ne pas le faire exploser en plein vol. Le recrutement d’un joueur comme Karl Toko-Ekambi, très polyvalent et capable de jouer dans un couloir, devrait permettre à Rudi Garcia de ne pas sur-utiliser sa pépite et de la gérer au mieux…