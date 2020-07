OL : Le PSG met un vent à Aulas, un Lyonnais s'interroge

Dans : OL.

Jeudi soir, l’OL affronte les Glasgow Rangers dans le cadre du Trophée amical Veolia au sein du Groupama Stadium.

Un tournoi ayant pour but de préparer au mieux l’Olympique Lyonnais pour la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin. Durant un long moment, la participation du Paris Saint-Germain a également été évoquée pour ce tournoi à Décines mais finalement, Nasser Al-Khelaïfi a poliment refusé la proposition de Jean-Michel Aulas. Un choix surprenant aux yeux de Sidney Govou, lequel s’est interrogé sur les raisons de ce refus dans une interview accordée au site Olympique et Lyonnais.

« Je serais curieux de savoir pourquoi ils n’ont pas souhaité participer. Je ne connais pas les raisons exactes. Peut-être que la proximité avec la finale en Coupe de la Ligue a peut-être dérangé. Il y a aussi les données économiques d’une éventuelle tournée dans un pays où ils ont des sponsors. C’est un tout mais je ne sais pas pourquoi ils ont refusé. Je ne peux pas me permettre de juger » a indiqué le consultant de Canal +, lequel a regretté que le Groupama Stadium ne puisse pas accueillir plus de 5.000 spectateurs pour les matchs de ce tournoi. « Je le regrette totalement. Le football sans spectateur, c’est vite réglé… Quand il n’y a pas de public, ce n’est pas pareil. 5 000 personnes ce n’est pas la même chose que 40 000 ou 50 000. Je préfère commenter (sur Canal +) des rencontres avec de l’ambiance plutôt que des matchs sans public ». Peu de public, pas de PSG… Assurément, Jean-Michel Aulas rêvait plus grand pour son tournoi. Mais l’important est ailleurs, son équipe va prendre du rythme avant ses deux échéances capitales.