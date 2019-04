OL : Le PSG éloigne Laurent Blanc de Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Toujours au chômage depuis son limogeage du Paris Saint-Germain au printemps 2016, Laurent Blanc commence forcément à trouver le temps long.

Si les copieuses indemnités reçues lui offrent le luxe de pouvoir choisir son prochain club, le « Président » affiche désormais clairement son envie de retrouver un poste. Son nom a été récemment associé à l’Olympique Lyonnais, qui se séparera de Bruno Genesio à la fin de la saison. Interrogé sur bein SPORTS, le champion du monde 1998 a nié tout contact avec le club rhodanien, tout en soulignant que l’idée d’entrainer en France était envisageable malgré un énorme frein : l’ultra-domination du PSG qui ne laisse que des miettes à ses adversaires.

« Je veux recommencer à entraîner. Je veux essayer d’avoir un challenge qui me permette d’asseoir ou d’imposer cette vision des choses. Je ne demande rien d’extraordinaire. En France? Pourquoi pas en France. On peut faire des choses intéressantes. Le seul problème, c'est que Paris écrase tout. L’OL ? Pour l’instant, ils vont changer d’entraîneur et je n’ai pas été sollicité par Lyon... Pour l’instant », a livré Laurent Blanc, qui s’attend certainement à un petit coup de fil de la part de Jean-Michel Aulas dans les semaines à venir.