OL : Le PSG avantagé face à Lyon, Garcia le note

Connu pour ses complaintes un peu trop régulières quand il était à l'OM, le coach de l'OL Rudi Garcia a tout de même fait une petite remarque sur les dates des finales de Coupe à venir...

Reprise des bonnes habitudes en ce mois de juillet avec les premières conférences de presse des entraineurs. Le marché des transferts est encore calme, les entrainements collectifs reprennent tout juste, il n’y a pas encore d’affolement. Pour se pencher sur la suite, il faut aller jusqu’au 24 juillet et la reprise des compétitions, avec la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE. Une semaine après, c’est l’OL qui entrera en jeu face à ce même PSG en Coupe de la Ligue. De quoi interpeller Rudi Garcia, pour qui le Paris Saint-Germain aura un petit avantage en étant un peu plus chaud que son équipe.

« Paris aura joué un match officiel en plus (la finale de la Coupe de France, le 24 juillet). C'est leur avantage mais, pour nous, cette date est meilleure par rapport à la Juve, qu'on affrontera une semaine plus tard. Est-ce qu'on sera mieux que le PSG ? On verra. On sait à quoi s'attendre. On a conscience de ce qu'on va jouer, même si c'est une situation très particulière d'avoir un match de cette importance d’entrée », a livré l’entraineur de l’Olympique Lyonnais, qui sait qu’il joue très gros avec ces deux rencontres face au PSG et la Juventus Turin en une semaine. En cas de mauvais enchainement, sa première saison à Lyon serait en effet à ranger aux rayons des grosses déceptions, probablement d’une des plus grosses de l’ère Aulas.