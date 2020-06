CdL : La finale PSG-OL le 31 juillet au Stade de France

Dans : Coupe de la Ligue.

La Ligue de Football Professionnel a officialisé ce vendredi soir la date de la dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue entre Paris et Lyon.

Quelques jours après la Fédération Française de Football, qui avait dévoilé les détails de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'ASSE, c'est la LFP qui vient d'en faire de même avec celle de la Coupe de la Ligue qui opposera le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais dans ce qui sera à la fois le dernier match de la saison 2019-2020 pour ce qui concerne la France, mais également la dernière finale de cette épreuve. « La 26ème finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, initialement prévue le samedi 4 avril 2020 et reportée en raison de la crise sanitaire, se déroulera le vendredi 31 juillet 2020 à 20h45 au Stade de France, précise la Ligue de Football Professionnel, qui a dévoilé l’arbitre de ce choc. Arbitre international, Jérôme Brisard officiera ainsi pour sa première finale dans la compétition. Il sera assisté de Benjamin Pages et de Gilles Lang. Thomas Leonard sera lui le 4ème arbitre du match, tandis que Mikaël Lesage sera l’arbitre assistant vidéo et Johan Hamel, arbitre assistant vidéo auxiliaire. » On ne sait pas combien de supporters seront autorisés pour cette finale de la Coupe de la Ligue, la jauge maximale actuelle étant de 5.000 spectateurs.