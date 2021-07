OL : Le PSG à l’affût, Arsenal fonce sur Aouar

Dans : OL.

Déjà intéressé l’été dernier, Arsenal espère toujours recruter le milieu de terrain Houssem Aouar. Les conditions et surtout le prix réclamé par l’Olympique Lyonnais sont plus favorables pour les Gunners. Mais la concurrence notamment représentée par le Paris Saint-Germain oblige les Londoniens à s’activer sur ce dossier.

Comme l’été dernier, Houssem Aouar bénéficie d’un bon de sortie de la part de l’Olympique Lyonnais. Le nouvel entraîneur Peter Bosz se verrait bien garder un milieu de terrain aussi doué techniquement. Mais la direction compte sur l’argent de son futur transfert. Autant dire que son départ n’est qu’une question de temps. Reste à savoir où atterrira le Français. A l’heure actuelle, la destination la plus probable mène à Arsenal.

Rappelons que le pensionnaire de Premier League était déjà très intéressé lors du précédent mercato estival, à l’époque où ses dirigeants n’avaient pas pu s’aligner sur les 60 millions d’euros réclamés par l’Olympique Lyonnais. Un an plus tard, la situation a bien changé. La crise sanitaire diminue les prix du marché. Et surtout, Houssem Aouar sort d’une saison mitigée avec seulement 7 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, et durant laquelle il n’a pas toujours été titulaire sous les ordres de Rudi Garcia.

Arsenal sous pression

Du coup, le média britannique Metro relaye l’information selon laquelle Lyon ne demanderait plus que 30 millions d’euros pour le transfert de son pur produit. Une aubaine pour les Gunners qui auraient déjà transmis une première proposition. Et pour cause, Arsenal, qui anticipe le départ du Suisse Granit Xhaka vers la Roma de José Mourinho, voit apparaître une rude concurrence sur ce dossier. On parle notamment du Paris Saint-Germain, de l’Atlético Madrid, mais aussi de Tottenham qui serait prêt à répondre aux exigences lyonnaises. La formation entraînée par Mikel Arteta a donc intérêt à ne pas trop traîner.