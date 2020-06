OL : Le prix du flop Andersen fixé, Lyon va perdre des sous

Dans : OL.

Le mercato promet d’être mouvementé à Lyon, qui aimerait se séparer de Marcelo et de Joachim Andersen afin de recruter deux nouveaux défenseurs centraux.

Néanmoins, il ne sera pas aisé de trouver des portes de sortie au Brésilien, en fin de contrat dans un an à Lyon, et au Danois, recruté pour 25 ME il y a un an en provenance de la Sampdoria de Gênes. Assurément, les clubs turcs n’ont plus les mêmes moyens que par le passé, et il paraît donc assez improbable de voir Marcelo faire ses valises cet été. En revanche, un transfert de Joachim Andersen reste envisageable, selon les informations obtenues par Calcio-Mercato. Et pour cause, comme indiqué en début de semaine sur notre site, la Fiorentina est intéressée par le profil du défenseur de l’OL, auteur d’une saison très décevante en Ligue 1.

Néanmoins, le prix fixé par l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Joachim Andersen n’avait pas encore filtré. C’est désormais chose faite puisque selon le média italien, Jean-Michel Aulas attend une somme avoisinant les 20 ME pour lâcher son défenseur de 24 ans. Autant dire que quoi qu’il arrive, il semble acquis que l’OL ne rentrera pas dans ses frais et perdra de l’argent avec Joachim Andersen, en cas de départ lors de ce mercato estival. C’est à se demander si la meilleure solution ne serait finalement pas d’accorder une deuxième chance à Lyon, et espérer un destin à la Duje Caleta-Car pour Joachim Andersen. En difficulté à Marseille après une première année décevante, le Croate recruté pour 20 ME en provenance de Salzbourg a mis tout le monde d’accord à l’OM en 2019-2020 en étant l’un des meilleurs défenseurs centraux de L1. Il sera intéressant de voir quel sera le choix de Lyon avec son colosse d’1m92.