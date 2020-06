OL : Andersen déjà revendu, il faut limiter la casse

Dans : OL.

Recruté pour la coquette somme de 25 ME en provenance de la Sampdoria de Gênes l’été dernier, Joachim Andersen a cruellement déçu pour sa première saison à Lyon.

Utilisé à seulement 18 reprises en Ligue 1, l’international danois n’est pas parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable au profit de Marcelo. Pour la direction de l’OL, il s’agit d’un échec cuisant au vu de l’investissement consenti. L’incompréhension est d’autant plus importante que la Juventus Turin et plusieurs autres gros clubs italiens étaient sur les rangs pour obtenir la signature du colosse d’1m92. Après une saison si décevante, l’Olympique Lyonnais ne retiendra donc pas Joachim Andersen en cas d’offre lors du mercato estival. Et selon les informations de Viola News, cette proposition pourrait arriver en provenance de la Série A.

Effectivement, le média indique que la Fiorentina fait partie des clubs très intéressés par la perspective de recruter Joachim Andersen cet été. Treizième de Série A, la Viola devrait perdre Germán Pezzella ou Nikola Milenković lors du prochain mercato, ce qui oblige le club à prendre les devants en anticipant le recrutement d’un défenseur central. Joachim Andersen, encore très jeune et qui a déjà prouvé sa valeur en Série A, coche toutes les cases. Reste maintenant à voir quelle somme l’Olympique Lyonnais souhaitera récupérer dans ce deal, Jean-Michel Aulas sachant pertinemment que le club rhodanien ne sera pas en mesure de faire une plus-value avec ce joueur acheté 25 ME et qui a d’ores et déjà été catalogué comme un flop en Ligue 1. Pour rappel, l’OL a fait du recrutement d’un défenseur central gaucher sa grande priorité de l’été, l’idée étant de recruter un leader de défense à associer à Jason Denayer. Dans cette optique, le nom de Mamadou Sakho revient avec insistance…