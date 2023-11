OL ‍: Le policier Cris matraque John Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'Olympique Lyonnais pointe à la dernière place du classement de Ligue 1 avant de se rendre à Rennes, John Textor peine à susciter l'engouement. Ancien défenseur de l'OL, Cris lui a mis un bon tacle.

Si les supporters de Lyon ont décidé de faire bloc derrière leur équipe afin d'éviter une sidérante relégation en Ligue 2, il n'empêche que l'absence quasi permanente de John Textor, et l'intérim qui dure de Santiago Cucci font que Fabio Grosso et ses joueurs paraissent à l'abandon au moment où ils auraient besoin d'une direction capable de prendre des décisions fortes et d'afficher une confiance absolue dans le groupe actuel. Même s'il prend cher sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas a toujours été à bloc derrière son équipe, quitte à être très souvent de mauvaise foi au moment de parler de l'OL. Pour Cris, il est évident que cette vacance du pouvoir est un vrai problème pour un club qui semble à la dérive sans capitaine à la barre.

Cris pas convaincu par Textor

"Avec le changement de propriétaire, qui ne connait pas le championnat français, et les équipes françaises, il veut manager à sa manière. Ok, pas de problème."



Cris sur le changement à la direction de l'OL entre Jean-Michel Aulas et John Textor. @SaberDesfa pic.twitter.com/LEr13cIXVo — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 12, 2023

Invité de Téléfoot, celui qui était surnommé Le Policier regrette que l'homme d'affaires américain, nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais, ne s'intéresse pas plus que cela à la Ligue 1. « Ça ne sert à rien de dire que c'est dans deux ou trois matches qu'on va réussir. Non, c'est l'urgence, c'est là (…) Avant, on avait un président qui connaissait le Championnat, il avait les codes. Avec le changement de propriétaire, qui lui ne connaît pas le Championnat de France, qui ne connaît pas les équipes françaises, il veut manager le club à sa manière. OK, pas de problème… », constate avec dépit Cris, qui sous le maillot de l'Olympique Lyonnais a gagné quatre titres de Ligue 1 et deux éditions de la Coupe de France. Quand il parle, l'ancien défenseur mérite donc d'être écouté.