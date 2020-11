OL : Le plan Memphis Depay se met en place à Barcelone !

Dans : OL.

Auteur d’un bon début de saison sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay pourrait bien finir cet exercice 2020-2021 dans un autre club étranger.

En fin de contrat dans sept mois, l'international néerlandais n’envisage toujours pas de prolonger son bail au sein du club rhodanien. Par conséquent, et sachant que l’OL cherchera à récupérer un petit chèque de plusieurs millions d’euros sur Depay, sa vente lors du prochain mercato de janvier paraît inéluctable du côté de Barcelone. Mais si le Barça de Ronald Koeman n’a pas lâché l’affaire, le club catalan doit faire rentrer de l’argent frais pour passer à l’action. Touché de plein fouet par la crise du Covid-19, le FCB devra donc vendre avant d'acheter Memphis et Eric Garcia (Manchester City), son autre dossier chaud du moment. Et selon Mundo Deportivo, la direction blaugrana aurait déjà mis cinq joueurs sur le marché des transferts : Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite, Carles Aleñá, Junior Firpo et Samuel Umtiti.

Si le Barça espère se débarrasser des quatre derniers éléments cités contre des petites sommes d’argent, le FCB souhaite avant tout récupérer un joli chèque dans le possible transfert de Dembélé. Pisté par Manchester United ou la Juventus depuis l’été dernier, le champion du monde pourrait filer à l’étranger en janvier prochain. Malgré un petit regain de forme à Barcelone, avec deux buts et une passe en sept matchs cette saison, Dembélé pourrait bien servir au Barça afin de débloquer le dossier Depay. Reste à savoir si tout le monde trouvera son compte dans ce jeu de chaises musicales...