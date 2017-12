OL : Rothen rappelle une évidence aux Lyonnais

Dans : OL, Europa League.

Dans une poule où Everton et Lyon bénéficiaient du statut de favori, c’est l’Atalanta Bergame qui a mis tout le monde d’accord.

L’OL a de son côté évité le camouflet en terminant à la deuxième place. Mais à l’aller comme au retour, la formation rhodanienne n’a pas réussi à prendre le meilleur sur le club italien, se contenant d’un nul 1-1 à l’aller, puis d’une défaite 1-0 au retour ce jeudi soir. Intervenant sur cette rencontre, Jérôme Rothen a fait savoir que Lyon n’avait pas pris ce match par-dessus la jambe et que l’ambition en venant en Italie était bien de s’imposer pour se donner les meilleures chances d’aborder les 16e de finale dans de bonnes conditions. Cela n’a pas été le cas, et le consultant de RMC a souligné que la première place revenait donc à la formation qui la méritait le plus.

« Mine de rien, il avait mis presque sa meilleure équipe, Genesio était parti pour aller gagner là-bas. La première période est ratée, mais la seconde est bonne. Ils ont beaucoup d’occasions. Cela laisse quelques regrets, mais sur la globalité du groupe, l’Atalanta mérite sa première place », a livré l’ancien joueur du PSG et de Monaco, pour qui le club de Bergame a remporté sa double confrontation avec l’OL, mais a également passé un 8-1 sur les deux matchs à Everton.