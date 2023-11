OL ‍: Le nouveau patron ratera le rendez-vous de la DNCG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé vendredi la nomination à venir de Laurent Prud’homme au poste de directeur général. Mais John Textor a apporté une précision importante.

Il y a eu de la fumée blanche cette semaine au-dessus du Groupama Stadium, puisque l’OL a surpris tout le monde en annonçant la désignation de Laurent Prud’homme au poste de DG, le désormais ancien patron de L’Equipe étant pour remplacer à la fois Santiago Cucci, éphémère patron du club, et Thierry Sauvage, en charge des finances, ces deux derniers étant sur le départ. Dans son communiqué, le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais se réjouit d’avoir convaincu Laurent Prud’homme de rejoindre son club, mais il apporte également une précision qui a toute son importance. « Laurent Prud'homme rejoindra l'Olympique Lyonnais début 2024 et au plus tard en février 2024 », précise en effet l’Olympique Lyonnais. Une date pas si anodine puisque le club doit passer d'ici à la fin du mois de novembre devant la DCNG, et convaincre les gendarmes financiers que cette fois, il a vraiment la possibilité d’investir lors du prochain mercato d’hiver.

L'OL doit passer devant la DCNG

Choix politique (proche de Labrune), médiatique (sphère parisienne), sportif (il connaît le milieu du foot)... A voir... #OL https://t.co/wMDtcfrQZh — Razik Brikh (@razikbrikh) November 17, 2023

Ce mois de janvier 2024, John Textor en a fait un rendez-vous crucial, car la victoire de Lyon à Rennes n'a pas tout effacé des soucis de l'équipe dirigée par Fabio Grosso. L'OL est toujours dernier du classement de Ligue 1 et l'Américain a juré de frapper fort au mercato d'hiver pour permettre à son club de se redresser. Mais pour ce passage devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), c'est bien Santiago Cucci qui mènera la délégation lyonnaise, ce qui n'est pas obligatoirement une énorme nouvelle pour Lyon, puisque cet été l'ancien dirigeant de Levi's avait affiché une confiance absolue avant de se faire recaler deux fois. Proche de Vincent Labrune et forcément doté de bons contacts au sein du football français, Laurent Prud'homme aurait été un atout supplémentaire pour l'Olympique Lyonnais avant ce rendez-vous financier, mais on peut probablement compter sur lui afin de briefer l'actuel patron du club pour ne pas se rater.