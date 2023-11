Le nouveau boss de l’OL arrive, il vient de L’Equipe

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Enfin du neuf dans l'organigramme de l'OL, avec la nomination à venir de Laurent Prud'homme comme directeur général, où CEO à la sauce américaine.

Coup de tonnerre dans le club lyonnais. John Textor a trouvé le président de l’Olympique Lyonnais. Ce ne sera donc pas Tony Parker, qui ne voulait pas de cette fonction, mais Laurent Prud’homme, qui vient de démissionner de son poste de directeur général de L’Equipe, poste qu’il occupait depuis trois ans. Selon L’Equipe justement, cela faisait plusieurs mois que le propriétaire américain de l’OL tentait de convaincre l’homme d’affaire français de prendre les fonctions de CEO (Chief Exécutive Officer), soit de directeur général présent au quotidien et représentant du club rhodanien auprès des instances également.

Des racines lyonnaises et une grosse expérience dans les instances

info @lequipe

John Textor a trouvé le futur CEO de l’OL : il s’agit de @LaurentPrudhom, qui prendra ses fonctions dans quelques semaines, à la place de Santiago Cucci. Le dirigeant de 49 ans a démissionné de son poste de directeur du Groupe L’Equipe. https://t.co/aMHmhmr2sN — hugo (@hugoguillemet) November 17, 2023

Sa nomination devrait avoir lieu dans quelques semaines désormais, mais Laurent Prud’homme est en tout cas prêt à prendre la suite, puisque le groupe Amaury, qui édite L’Equipe, a confirmé son départ ce vendredi. Il était auparavant passé par Eurosport, TF1 et Discovery, se spécialisant aussi dans les droits TV et les relations avec les instances. C’est pour sa connaissance des rouages et sa proximité avec Lyon, dont une partie de sa famille est originaire, que son profil avait été ciblé par John Textor qui arrive donc à ses fins avec un nouveau directeur général qui remplacera à la fois Thierry Sauvage, sur le départ, et Santiago Cucci, qui a occupé des fonctions provisoires dans la foulée du rachat.