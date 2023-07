OL ‍: Le nouveau chouchou de Lyon interpelle Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sort d'une saison très décevante. Laurent Blanc aura du pain sur la planche afin de redonner confiance à un groupe qui en manque cruellement.

L'OL a subi pas mal de changements ces derniers mois. Le départ de Jean-Michel Aulas devra être surmonté dans la durée par John Textor. Le nouveau propriétaire du club a promis des investissements et un redressement des Gones dans le futur. Mais ce mercato est celui de tous les dangers et de nombreux joueurs cotés pourraient partir. C'est le cas de Castello Lukeba, Bradley Barcola, Alexandre Lacazette ou encore de Rayan Cherki, alors qu'Houssem Aouar a lui mis les voiles du côté de l'AS Roma. La saison prochaine encore, Laurent Blanc devra faire avec les moyens du bord. Heureusement pour lui, le centre de formation de l'OL regorge de bons joueurs. Parmi eux, on peut citer Mohamed El Arouch. Le jeune Gone espère bien prouver à son entraîneur qu'il a le talent pour s'imposer dans la durée.

El Arouch en veut plus, l'OL va aimer

En marge de ce début de préparation où forcément les jeunes ont la parole, le Lyonnais a en effet envoyé ses messages à Laurent Blanc mais aussi aux fans rhodaniens au micro d'OL Play : « J’espère être le chouchou encore longtemps. Ça ne me rajoute pas forcément de pression supplémentaire, au contraire, je suis content d’être attendu par les supporters. (...) J'espère enchaîner le maximum d’entrées et ensuite le maximum de titularisations ». La saison dernière avec l'OL, le milieu de terrain de 19 ans avait dû se contenter d'une entrée en jeu en Coupe de France contre Grenoble et de quelques instants en Ligue 1 à Angers. Il aspire donc à bien plus très prochainement, alors que de la place s'est libérée dans l'entrejeu. Reste à savoir si Laurent Blanc lui laissera une chance de pouvoir prouver sa valeur. L'ancien du PSG n'avait par exemple pas hésité à lancer Bradley Barcola ces derniers mois, avec une très belle réussite à la clé.