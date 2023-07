Il devait être viré, l'OL peut lui faire une grosse surprise

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté à Majorque la saison dernière, Tino Kadewere a effectué son retour à l’OL durant l’intersaison et le buteur de 27 ans, buteur en match amical pourrait rester à Lyon à la surprise générale.

Recruté pour 12 millions d’euros par l’Olympique Lyonnais en provenance du Havre il y a trois ans, Tino Kadewere ne s’est jamais véritablement imposé dans la capitale des Gaules. Utilisé dans une position d’ailier droit par Rudi Garcia avant le départ du technicien français, le buteur de 27 ans a été prêté à Majorque lors de la saison 2022-2023. Un prêt qui n’a pas vraiment été concluant pour Tino Kadewere, lequel n’a disputé que 15 matchs pour un bilan famélique de 2 buts inscrits.

De retour à l’OL durant cette intersaison, l’ex-buteur du Havre fait partie des joueurs qui ne seront pas retenus par Vincent Ponsot et Laurent Blanc en cas de belle proposition durant le mercato. Mais au contraire d’un joueur comme Karl Toko-Ekambi, lequel est véritablement blacklisté, Tino Kadewere ne sera pas chassé de l’Olympique Lyonnais. Buteur en match amical, il pourrait même être une doublure correcte à Alexandre Lacazette suite au départ de Moussa Dembélé, en fin de contrat. C’est tout du moins l’avis du site Olympique & Lyonnais, qui voit le Zimbabwéen rester chez les Gones pour sa dernière année de contrat.

Tino Kadewere, un avenir à l'OL ?

« Buteur vendredi aux Pays-Bas, Tino Kadewere n’a jamais vraiment fait de vagues et aujourd’hui, il est certainement conscient qu’un rôle de joker de luxe est ce qu’il peut le plus obtenir entre Rhône et Saône. Est-ce que cela peut lui convenir ? En tout cas, dans la recherche d’harmonie dans le groupe, Laurent Blanc ne devrait pas être trop embêté par l'état d'esprit de Kadewere. Au moment de faire un choix durant l’été, ça peut compter » analyse le média pro-OL, pour qui il est très largement envisageable de voir Tino Kadewere rester à Lyon cet été. Ce ne sera pas le cas de Romain Faivre, transféré à Bournemouth puis prêté à Lorient ni de Camilo et de Toko-Ekambi, à qui l’OL cherche des portes de sortie au même titre que Jeff Reine-Adelaïde.