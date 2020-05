OL : Le monde à l'envers, Lyon s'attaque à une pépite de Monaco

Dans : OL.

Malgré une fin de championnat précoce et une non-qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais restera quand même offensif sur le prochain mercato.

Depuis jeudi dernier et l’annonce de l’arrêt de la saison 2019-2020 de Ligue 1 par la LFP, Jean-Michel Aulas fait tout son possible pour faire valoir les droits de son club rhodanien. S’il envisage de faire un recours devant la justice, histoire de récupérer à minima des dommages et intérêts, le président de l’OL sait que sa plainte aura très peu de chances d’aboutir. Par conséquent, et même si Lyon peut encore aller en Europa League via une hypothétique finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, Aulas planche quand même sur la saison prochaine. Et malgré la crise sanitaire du Covid-19, les Gones ont prévu un « recrutement pour jouer la Coupe d'Europe ». Outre la probable levée de l'option d'achat de Karl Toko-Ekambi, l’OL est déjà sûr de récupérer Tino Kadewere, recruté au Havre pour 12 millions d’euros en janvier dernier.

De plus, l’équipe de Rudi Garcia sera à la recherche de plusieurs autres joueurs, et notamment en charnière centrale. D’après Julien Maynard, dans ce secteur de jeu-là, l’OL s'intéresse de près à Benoît Badiashile. « En difficulté financière, l’AS Monaco pourrait accepter de vendre son jeune défenseur Benoît Badiashile. En France, Lyon s’est déjà renseigné. Discussions également entamées avec plusieurs clubs étrangers (Angleterre et Espagne) », a expliqué le journaliste de TF1 sur Twitter. Estimé autour des 20 ME, le défenseur central de 19 ans serait une belle recrue pour l’OL. Reste à savoir si Lyon aura les arguments financiers et sportifs pour convaincre l'international français chez les jeunes.