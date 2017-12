OL : Le message de Cornet avant l’ouverture du mercato

Dans : OL, Mercato.

Annoncé régulièrement sur le départ, Maxwel Cornet ne manque pas, à 21 ans, de courtisans de luxe.

Le Borussia Dortmund s’était renseigné sur lui l’été dernier, et c’est désormais Tottenham qui le suit de près. L’ailier lyonnais ne sera pas retenu en cas de belle offre, ce qui pourrait permettre à Bruno Genesio d’avoir le feu vert pour recruter un joueur plus constant offensivement dans ses prestations. Mais pour le moment, un départ est encore loin car l’OL n’a reçu aucune offre pour ce joueur estimé à un peu moins de 10 ME. Et surtout, l’ancien messin n’a pas spécialement envie de quitter Lyon en cours de saison, comme l’ont confié des membres de son entourage à L’Equipe.

« Sauf surprise, on souhaite qu’il poursuive sa progression à Lyon », ont ainsi fait savoir ses proches au quotidien sportif. Une tendance logique par rapport aux dernières semaines, où Cornet s’est montré plus souvent en raison de la blessure de Bertrand Traoré. Mais le Burkinabé est sur le retour, et le jeune international ivoirien pourrait rapidement retrouver le banc de touche lors de ce mois de janvier 2018. De quoi lui faire entrevoir son avenir à court terme à l’OL différemment ?