OL : Lyon n’en veut plus, un club anglais débarque avec 8 ME

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Validé par Bruno Genesio en personne, le possible départ de Maxwel Cornet prend forme.

L’ailier ne parvient pas à faire l’unanimité dans la rude concurrence en attaque, et malgré un temps de jeu en amélioration depuis la blessure de Bertrand Traoré, il ne sera pas retenu par son club. L’entraineur olympien espère boucler ce départ afin de recruter un élément polyvalent et capable d’apporter une certaine régularité en attaque, ce que l’ancien messin ne parvient pas à faire. Pour recaser Maxwel Cornet, c’est assez naturellement vers l’Angleterre que les regards se tournent. En effet, selon le Daily Mirror, Tottenham est très intéressé par l’international ivoirien, et notamment par la possibilité d’en faire un duo sur l’aile droite avec Serge Aurier, entre Eléphant ancien de la Ligue 1, qui a du mal à faire l’unanimité à Londres.

Pour convaincre Lyon de céder son ailier, les Spurs ne devraient pas faire de folie. Ils avaient dépensé 14 ME (hors bonus) pour faire venir Clinton Njié en provenance de l’OL en 2015, et seraient désormais prêts à lâcher 8 ME pour récupérer Cornet. Ce dernier, qui était suivi l’été dernier par des formations désireuses de mettre près de 10 ME, fera-t-il le choix de quitter l’OL pour relancer une carrière qui peine à décoller ? La réponse ne devrait pas tarder, car Bruno Genesio a bien compris que, pour recruter dans ce secteur, son club devait tout d’abord vendre.