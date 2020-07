OL : Le mercato de Lyon fait disjoncter un Youtubeur

Dans : OL.

Mercredi, Lyon et l’OGC Nice ont officialisé le transfert d’Amine Gouiri chez les Aiglons, pour une somme de 7 ME.

Aux yeux des supporters de l’Olympique Lyonnais, ce départ est tout simplement incompréhensible, Amine Gouiri étant décrit par de fins observateurs comme l’un des attaquants français les plus prometteurs de sa génération. Via son compte Instagram, Nabil Fekir a d’ores et déjà souhaité bonne chance à Amine Gouiri pour son aventure à Nice, un post qui a submergé les fans de l’OL de nostalgie. Fervent supporter de l’Olympique Lyonnais, le Youtubeur et influenceur Zack Nani n’a pas non plus masqué sa déception devant le départ d’Amine Gouiri.

« Gouiri était reconnu par tout ceux autour de lui, ça rend fou » a pesté le supporter de l’Olympique Lyonnais, dans un tweet illustrant à merveille l’état d’esprit des fans rhodaniens devant le départ d’Amine Gouiri à l’OGC Nice. Une colère et une nostalgie qui vont s’amplifier samedi à l’occasion du match amical programmé entre Lyon… et Nice. Un match pour lequel Amine Gouiri jouera quelques minutes, comme l’a indiqué Patrick Vieira devant la presse.

Reconnu par tout ceux autour de lui ça rend fou — Zack (@Zack_Nani) July 2, 2020

« Il est en bonne forme physique, il pourra jouer quelques minutes contre Lyon samedi. Il est jeune mais a déjà de l'expérience. Amine est quand même un joueur international (chez les jeunes). C'est un joueur qui a énormément de qualités. il est capable de jouer sur le côté, en deuxième attaquant. Il est capable d'être un relayeur derrière Kasper (Dolberg). Ce sera à nous de l'aider à continuer à grandi » a expliqué devant la presse Patrick Vieira, lequel souhaite faire d’Amine Gouiri la doublure de Kasper Dolberg à l’OGC Nice. Une belle promotion pour l’attaquant de 21 ans, qui n’était même pas le troisième choix de Rudi Garcia en attaque chez les Gones…