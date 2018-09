OL-PSG : La phrase choc de Beye sur la différence entre Lyon et Paris

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions, PSG.

Avant le retour de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions face à Manchester City, Habib Beye a appuyé là où ça fait mal en utilisant l'exemple du Paris Saint-Germain...

La Ligue 1 n'a débuté que depuis cinq journées, mais le club rhodanien semble d'ores et déjà lâché, et pour de bon, dans la course au titre. Relégué à huit unités du leader parisien, à cause notamment de deux défaites contre Reims et Nice (0-1), le groupe de Bruno Genesio s'apprête donc une nouvelle fois à jouer le podium et rien de plus. Pas étonnant selon Habib Beye, qui estime que Lyon n'a tout simplement pas le niveau pour rivaliser avec le PSG, surtout si les Gones n'affichent pas un état d'esprit irréprochable, comme c'est le cas depuis le début de la saison.

« Les six derniers mois, l'OL a mis de l'impact et de l'investissement dans son jeu. Ça leur a permis d'aller en Ligue des Champions. Mais cette saison, ce n'est pas suffisant dans l'investissement, la qualité et le volume de courses. S'ils ne sont pas capables de le faire contre City, ça va être compliqué. Car on ne peut pas prétendre aller à City pour avoir le contrôle du ballon. L'OL n'est pas le PSG. La différence entre Paris et Lyon, c'est que Paris a du talent. Je ne dis pas que Lyon n'a pas de talent, mais la comparaison est énorme. La différence est réelle car Paris a Neymar, Mbappé et Cavani. Ce n'est pas la même chose. Paris peut se reposer sur ce talent-là. L'OL ne peut pas le faire. Ils devront faire des efforts et être ensemble collectivement pour être bons », a balancé, sur Canal+, le consultant, qui demande donc à l'OL de changer d'état d'esprit afin qu'il ne subisse pas une terrible désillusion en Ligue des Champions. La direction, menée par le président Aulas, en a sûrement conscience, et une réponse est donc attendue mercredi contre le Man City de Pep Guardiola.