OL : Gouiri est parti, Garcia plaide non coupable

Dans : OL.

Actuellement avec son équipe en stage à Evian, Rudi Garcia a confirmé le départ d'Amine Gouiri. Le jeune attaquant va signer à Nice.

Amine Gouiri n’a pas encore signé son nouveau contrat avec l’OGC Nice, mais il est désormais évident que le joueur formé à l’Olympique Lyonnais ne restera pas. Présent ce mercredi en conférence de presse, Rudi Garcia a reconnu qu’Amine Gouiri était parti, et l’entraîneur de l’OL a voulu rester fair-play dans ce dossier, même si Garcia espérait pouvoir compter sur l’attaquant de 20 ans. Le technicien lyonnais estime qu’il n’a rien à se reprocher dans cette histoire, même si les supporters rhodaniens estiment que Gouiri n’a pas eu sa chance sous le maillot de son club formateur et que Rudi Garcia a sa part de responsabilité.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’est pas du tout dans cette logique. « C’est bien pour Amine Gouiri d’aller chercher du temps de jeu. J’aime le joueur et l’homme. J’ai été peiné de ne pas pouvoir lui donner plus de temps de jeu. Il y a du monde à son poste. L’objectif était de lui permettre d’aller progresser ailleurs. C’est compliqué quand on est jeune. C’est la meilleure chose pour lui. Je lui souhaite qu’il joue », a expliqué Rudi Garcia, qui espère qu’Amine Gouiri réussira à lancer sa carrière, mais visiblement pas sous le maillot de l’OL. Une déclaration du coach lyonnais qui peut tout de même surprendre.