OL : Le grand come-back de Mariano fait saliver le Real !

Quid de Mariano Diaz au mercato ? Cette question est forcément présente dans l’esprit de Jean-Michel Aulas, l’avant-centre de 24 ans ayant terminé la saison sur le banc des remplaçants. Dans l’ombre de Bertrand Traoré et de Memphis Depay pour le sprint final, l’ex-buteur du Real Madrid a néanmoins toujours la cote sur le marché des transferts. Et comme cela avait été évoqué en décembre 2017, le joueur serait dans le viseur de Zinedine Zidane en vue du mercato. Selon les informations de Marca, le Real ciblerait le buteur de l’OL pour en faire la doublure de Karim Benzema la saison prochaine.

« J’ai un contrat de cinq ans avec Lyon. Mais revenir au Real Madrid, ce serait incroyable » avait confié Marinao Diaz dans la presse madrilène il y a deux mois. Il est donc certain que le joueur recruté pour 8ME il y a un an ne dirait pas non à un transfert dans la capitale espagnole. Reste désormais à savoir quel sera le tarif fixé par Jean-Michel Aulas. Surtout, le probable départ de Nabil Fekir à Liverpool pourrait faire réfléchir les Gones, désireux de ne pas trop affaiblir leur secteur offensif avant une saison qui s’annonce excitante avec le retour de la Ligue des Champions…