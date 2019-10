OL : Le Graet tacle brutalement Lyon et le bug Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

Il se dit que Noël Le Graët verrait bien Jean-Michel Aulas lui succéder à la présidence de la Fédération Française de Football, mais le patron de la FFF n’est pas du genre à faire dans la langue de bois lorsqu’il a des choses à dire, même si elles sont désagréables. Tout comme il l’avait fait avec le Paris Saint-Germain la saison passée, l’ancien président de l’En-Avant Guingamp s’est invité dans l’actualité d’un club, à savoir le choix de l’Olympique Lyonnais de limoger Sylvinho et la quête d’un nouvel entraîneur. S’exprimant ce dimanche dans le JDD, Noël Le Graët estime qu’aller chercher un coach brésilien sans palmarès était une grossière erreur tant la France a d’excellents entraîneurs disponibles.

Et le président de la FFF de citer quelques exemples. « On a quand même eu Wenger, Puel, Garde, Garcia… Il y a de très bons entraîneurs en L1 et en L2, pas besoin d’aller chercher très loin. Ils font aussi bien leur boulot qu’un étranger pas très connu », a expliqué Noël Le Graët en visant très clairement Sylvinho. Du côté de l’Olympique Lyonnais on appréciera moyennement cette sortie médiatique du patron de la Fédération Française de Football qui s’immisce dans les affaires du club. Pour mémoire, en même temps ou presque que Sylvinho, deux techniciens français, Ghislain Printant et Alain Casanova, ont été limogés. Comme quoi…