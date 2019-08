OL : Le double cadeau de Lyon ne fait pas que des heureux

Dans : OL, Mercato.

En tête de la Ligue 1 après deux journées, l’Olympique Lyonnais est en train de vivre un joli mois d’août.

Suite au recrutement de Jeff Reine-Adélaïde, probablement le dernier de ce mercato estival, Sylvinho possède un effectif mêlant qualité et quantité. Avec des internationaux à tous les postes, les jeunes de la formation auront donc bien du mal à faire leur trou en équipe première. C’est donc pour cette raison que Lenny Pintor a récemment été prêté à Troyes en Ligue 2. Plusieurs éléments de l’équipe réserve vont suivre l’attaquant avant la fermeture du marché des transferts. Et ce sera probablement le cas de Boubacar Fofana et de Théo Ndicka. Selon Foot Mercato, l'ailier de 20 ans et le latéral de 19 ans pourraient passer la saison à Villefranche, actuellement 11e de National.

Une destination qui n’enchante pas les principaux intéressés, selon Bilel Ghazi. « Ndicka ne veut pas y aller... Il privilégie un prêt vers un autre club de National. Un autre joueur du National 2 également concerné. Mais il ne veut pas non plus y aller. L’OL semble, en tout cas, vouloir construire un partenariat ‘satellite’ avec Villefranche… N’diaye veut rester. Fofana, je ne sais pas », a lancé le journaliste de L’Equipe sur Twitter. Pas étonnant sachant qu’un joueur comme Fofana, passé par Saint-Priest (N2) et le Gazelec (L2) la saison passée, a les qualités pour jouer en Ligue 2, son joli but face au Genoa lors de la préparation estivale de l’OL l’attestant.