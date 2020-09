OL : Le départ de Racioppi à Caen se confirme

Quelques jours après l’officialisation du départ de Ciprian Tatarusanu à l’AC Milan, l’Olympique Lyonnais s’apprête à perdre un second gardien.

Annoncé avec insistance du côté du Stade Malherbe de Caen depuis plusieurs jours, Anthony Racciopi va bel et bien signer en faveur du club normand. En effet, Téléfoot confirme ce dimanche la signature à venir du gardien de l’Olympique Lyonnais à Caen, qui déborde d’ambition et qui vise la montée en Ligue 1 cette saison. Par ailleurs, Alexandre Mendy devrait également s’engager en faveur de Caen d’ici la fin du mercato selon les informations du journaliste Saber Desfarge.

Anthony Racioppi et Alexandre Mendy à un pas du Stade Malherbe Caen.

Le gardien et l’attaquant devraient être les 2e et 3eme recrues du nouveau projet caennais. #SMCaen #Mercato #L2Exclusif @telefoot_chaine