OL : Le départ de Genesio a fait fuir Marcus Thuram

Dans : OL.

Parmi les petits nouveaux de l’équipe de France, Marcus Thuram a indéniablement marqué des points.

Il a été l’un des rares à se mettre en évidence lors du triste match face à la Finlande, même s’il a manqué d’efficacité dans le dernier geste. Et lors de son entrée en fin de match face au Portugal, il n’a pas rechigné sur les efforts défensifs pour aider à tenir le résultat, ce qui est en général très apprécié par les entraineurs pour un joueur offensif, et encore plus par Didier Deschamps. Résultat, Marcus Thuram peut déjà considérer son premier séjour à Clairefontaine comme réussi, tout comme son début de carrière à seulement 23 ans. Son choix de rejoindre Mönchengladbach après son départ de Guingamp avait pu surprendre, mais il est en train de payer, d’autant que le club allemand s’installe comme une formation qui compte en Bundesliga désormais.

L’histoire est désormais bien connue, Marcus Thuram avait écouté les conseils de son papa, qui n’avait pas voulu le voir rejoindre l’OM, dont l’environnement n’était pas idéal à ses yeux. Mais ce que l’on savait moins, c’est que, selon La Provence, le champion du monde 1998 voyait plutôt son fils s’engager du côté de l’OL, qui a un savoir-faire incontestable chez les jeunes joueurs, notamment en post-formation. Un transfert qui aurait donc pu se faire, mais le clan Thuram a ensuite été refroidi par le départ de Bruno Genesio, pour qui la présente comptait visiblement beaucoup. Un coup dans l’eau pour l’OM qui a tenté, et pour l’OL qui n’a donc pas séduit avec son nouveau projet qui comprenait Sylvinho à l’époque.