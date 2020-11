OM : Pour Lilian Thuram, Marseille aurait tué la carrière de Marcus

Dans : OM.

Non retenu par Guingamp l’année dernière, Marcus Thuram s’était rapproché d’un transfert à l’Olympique de Marseille. Mais c’était sans compter sur l’intervention de son père qui l’a finalement dirigé vers l’Allemagne.

Cette anecdote va sûrement donner des regrets aux supporters de l’Olympique de Marseille. Pendant que les fans olympiens critiquent l’inefficacité de Dario Benedetto, on apprend que l’Argentin recruté pour 16 millions d’euros n’était qu’une alternative après la piste Marcus Thuram. En effet, l’attaquant prometteur de Guingamp avait reçu une proposition intéressante de la part du club phocéen, qui semblait bien parti pour obtenir sa signature. Le problème, c’est que Lilian Thuram, le père du joueur qui a toujours eu un regard attentif sur l’évolution de son fils, s’est opposé à ce transfert, se souvient le président de l’EAG Bertrand Desplat.

« Quand il a voulu quitter le club, l’OM lui offrait des conditions légèrement meilleures que celles proposées par Mönchengladbach, mais Lilian a pensé – et on l’a rejoint derrière car il avait extrêmement bien argumenté la chose – que le projet allemand était plus intéressant pour son fils, que Mönchengladbach et la Bundesliga étaient une formidable passerelle vers le très haut niveau. La suite lui a donné raison », a raconté le patron de Guingamp au site de 20 Minutes. Difficile de leur donner tort compte tenu de l’évolution de Marcus Thuram, convoqué pour la première fois en équipe de France. De son côté, l’OM peut s’en mordre les doigts, d’autant que Mönchengladbach n’avait misé que 9 millions d’euros sur le transfert du Français.