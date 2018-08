OL : Le défenseur joker déniché en Grèce

Dans : OL, Mercato.

Après avoir officialisé la venue de Jason Denayer, qui n’était pas forcément le renfort défensif recherché en premier lieu, l’Olympique Lyonnais n’a pas renoncé à boucler complètement son secteur défensif en faisant venir un joueur supplémentaire. Surtout que Rennes pourrait être chaud dans la dernière semaine de mercato en tentant de faire venir Jérémy Morel. C’est pourquoi, parmi les nouvelles pistes dans ce secteur de jeu, les recruteurs lyonnais étudient le profil de Pape Abou Cissé affirme Le10 Sport. Ce central de 22 ans ne joue plus avec l’Olympiakos depuis l’arrivée de Pedro Martins comme entraineur.

Le défenseur notamment passé par Ajaccio entre 2015 et 2017 avait fait l’objet d’une proposition à hauteur de 6 ME de la part du Benfica Lisbonne en janvier 2018, sans trouver d’accord avec le club du Pirée. Désormais, les dirigeants grecs seraient plus enclins à se séparer de leur défenseur, qui ne joue quasiment plus et est annoncé sur le départ. Une opportunité pour Lyon, qui effectuerait donc plus un nouveau pari sur l’avenir avec ce joueur de 22 ans, qu’un gros investissement.