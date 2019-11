OL : Laurent Blanc à Lyon, c'était le choix n°1 d'Aulas

Dans : OL.

Afin de succéder à Sylvinho, l’Olympique Lyonnais a pris la décision de miser sur Rudi Garcia. L’ancien coach de l’OM était en concurrence avec Laurent Blanc pour le poste…

Les deux hommes ont été reçus par la direction lyonnaise et c’est donc Rudi Garcia qui a raflé la mise. Mais aux yeux de Jean-Michel Aulas, ce choix ne s’imposait pas comme une évidence avant les entretiens. Au contraire même puisque sur l’antenne de RMC, le président des Gones a reconnu qu’initialement, il souhaitait faire de Laurent Blanc l’entraîneur de Lyon. La suite, on l'a connaît : Rudi Garcia a été tellement convaincant durant son entrevue avec le boss de l’OL et avec Juninho qu’il est parvenu à inverser la tendance.

« Blanc n’est pas venu, mais il ne s’agit pas du tout d’un problème financier ou de staff. Pour moi, c'était Laurent Blanc quand je l'ai appelé. J'avais passé une partie de la Coupe du monde en Russie pas très loin de lui. Il me fait toujours bonne impression. On a pris la décision en notre âme et conscience, qui nous paraissait la plus adaptée. Cela ne veut pas dire que Laurent n'aurait pas réussi ou fait beaucoup mieux. C’est un entraîneur qui a gagné partout où il est passé… On prend nos décisions en fonction d'un certain nombre de critères, on essaie de trouver la meilleure solution » a indiqué Jean-Michel Aulas, rappelant que le choix de Rudi Garcia a ensuite été une évidence pour les têtes pensantes de l’Olympique Lyonnais…