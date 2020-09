OL : Larguer Depay pour récupérer Paqueta, Juninho dévoile son plan

Dans : OL.

L'avenir de Memphis Depay ne se situe pas à l'OL, et Juninho travaille désormais sur une solution dans les derniers jours du mercato.

Absent du groupe du Milan AC pour le match d’Europa League de cette semaine, Lucas Paqueta est annoncé sur le départ. Le milieu de terrain brésilien a cette étiquette depuis plus d’un an, mais il ne trouve pas preneur. Il y a quelques temps, Leonardo, qui l’avait fait venir à son époque au Milan AC, le courtisait pour le PSG. Ce n’est plus le cas. L’OL a pris le relai. La piste est activée mais le club rhodanien n’a pas encore effectué d’offre. Juninho aimerait le faire venir, et réfléchit à une solution qui pourrait satisfaire tout le monde. En effet, Memphis Depay est sur le départ et ne semble plus avoir la tête à Lyon. Le Néerlandais se voit à Barcelone, mais malgré le forcing de Ronald Koeman, le club catalan n’a pas les fonds pour le faire venir, et connait déjà une actualité très chargée avec les problèmes de Josep Maria Bartomeu pour conserver la présidence notamment.

Résultat, l’OL regarde ailleurs et notamment avec un éventuel échange entre Memphis Depay et Lucas Paqueta, histoire d’éviter de voir son buteur partir libre dans un an. Selon Sky Sport Italia, les contours d’un échange sont discutés entre les deux clubs, même si ce genre de transactions, souvent intéressantes sur le papier, a beaucoup de mal à se concrétiser avec les intérêts économiques, et les problèmes administratifs énormes que cela implique, sur les indemnités de formation, les clauses et les pourcentages.