OL : Juninho entraîneur, l'idée choc de Lyon !

Dans : OL.

Alors que Rudi Garcia se dirige vers un départ en fin de saison, l'OL pense déjà à l'avenir. Vieira, Galtier ou Gallardo sont des pistes sérieuses, tout comme Juninho, qui pourrait devenir entraîneur.

Face à Lorient, l'OL a confirmé sa belle victoire obtenue dimanche dernier contre Monaco et a repris la troisième place du classement en attendant le match de l'ASM contre Reims ce dimanche. Si le titre s'est envolé depuis la défaite cruelle contre Lille, les Lyonnais peuvent encore rêver de Ligue des Champions. Malheureusement pour Rudi Garcia, même une qualification en C1 ne devrait pas suffire pour convaincre Jean-Michel Aulas de lui offrir un nouveau contrat. L'entraîneur lyonnais quittera donc le club à la fin de son bail en juin prochain. Pour le remplacer, l'Olympique Lyonnais a déjà plusieurs pistes, autant en France qu'à l'étranger. Certaines d'entre elles sont connues depuis plusieurs jours maintenant, comme Christophe Galtier (néanmoins plus proche de Nice) ou Roberto De Zerbi, sur le départ à Sassuolo. Mais certaines options envisagées sont bien plus surprenantes.

Juninho entraîneur de Lyon ?

Si l'on en croit l'Equipe, l'OL étudie également le profil de Patrick Vieira, sans poste depuis son départ de Nice. Marcelo Gallardo, coach de River Plate en Argentine, est un nom qui plaît aussi beaucoup à Juninho, bien qu'un départ soit difficile à imaginer pour celui qui a récemment refusé l'AS Roma. C'est justement le directeur sportif de l'OL qui est la dernière solution envisagée par le club. En effet, le Brésilien pourrait être intronisé entraîneur, un choix justifié par l'attirance affichée par Juni pour le terrain, lui qui n'hésite pas à donner régulièrement son avis sur les choix tactiques notamment. Depuis son retour au club il y a deux ans, l'ancien milieu de terrain prend de plus en place au sein du club et souhaite s'imposer comme un élément décisionnaire du projet sportif, une situation qui provoque parfois quelques tensions entre lui et l'entraîneur en place. Si l'idée paraît alléchante, elle a également ses limites. En effet, à l'heure actuelle, Juninho ne possède pas les diplômes nécessaires pour entraîner en Ligue 1. L'OL risquerait donc de recevoir de lourdes amendes.