OL ‍: Lacazette vendu au mercato ‍? Textor se fâche

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor va vivre son premier mercato seul aux commandes de l'Olympique Lyonnais. Et le successeur de Jean-Michel Aulas sait ce qu'il veut, et surtout ce qu'il ne veut pas. L'homme d'affaires américain a les idées claires sur les dossiers clés.

Désormais débarrassé de Jean-Michel Aulas, qu’il a brutalement démis de ses fonctions, le propriétaire d’OL Groupe a bien l’intention d’appliquer sa touche personnelle au marché des transferts. Il l’avait déjà dit en conférence de presse, l’Olympique Lyonnais ne retiendra pas ses jeunes joueurs qui voudront partir vers un gros club européen. Mais John Textor est également très clair, ses cadres expérimentés ne bougeront pas. Son idée étant de répondre aux exigences de Laurent Blanc qui avait ouvertement réclamé des joueurs plus rodés aux joutes nationales et européennes pour revenir au plus haut niveau. Et qui dit joueur capable de faire briller l’OL en Ligue 1, il y a bien évidemment Alexandre Lacazette. Revenu d’Arsenal l’été dernier, le Général a mis tout le monde d’accord, sauf Didier Deschamps. Avec ses 27 buts en Championnat, Lacazette n'est pas loin d’être au top et John Textor le sait. Au point de répondre aux rumeurs.

Lacazette et l'OL, décision radicale

Forcément, les performances d’Alexandre Lacazette ne passent pas inaperçues en Europe. Et notamment en Premier League, où l’ancien attaquant d’Arsenal a connu une carrière chaotique. Mais, au moment où des bruits circulent sur le possible intérêt de clubs anglais, le patron d’OL Groupe a tout verrouillé à double tour. « Si Manchester United faisait une offre mirobolante pour Lacazette ? Je ne veux pas le vendre, il n’ira nulle part. Nous avons des jeunes joueurs à Lyon qui aiment le club. Après, ils peuvent avoir envie d’aller au Real Madrid, nous ne pouvons pas les en empêcher », a clairement fait savoir John Textor dans L'Equipe. Un message qui a le mérite d'être clair pour tout le monde, et notamment pour les jeunes à qui les portes de l'Olympique Lyonnais sont clairement ouvertes.