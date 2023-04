OL : Lacazette accepte la sanction du peuple lyonnais

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Quelques jours après l'élimination en Coupe de France contre Nantes, l'OL s'est racheté auprès de ses supporters en battant Rennes 3-1 et en relançant le club dans la course à l'Europe. Malgré l'absence de plusieurs supporters, Alexandre Lacazette comprend la colère des fans rhodaniens.

🎙️ Alexandre Lacazette : "On remercie ceux qui sont venus."



L'attaquant de l'@OL comprend la colère des supporters mais reste positif pour la fin de saison. #OLSRFC pic.twitter.com/1Eyz9F1tgz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 9, 2023

Auteur du deuxième but lyonnais dans la victoire 3-1 des Gones contre Rennes, Alexandre Lacazette a inscrit son 18e but de la saison en Ligue 1. Mais plus qu'une nouvelle réalisation, le capitaine de l'OL offre une dernière chance à Lyon de se qualifier en coupe d'Europe. Les Lyonnais sont septièmes du championnat, à seulement trois points de Rennes et surtout 5 longueurs de Lille, cinquième. Bien qu'il soit déçu par l'absence de certains groupes de supporters, Lacazette comprend la colère et la frustration des fans mais reste optimiste pour la fin de la saison.

« On avait à cœur de montrer un autre visage, de ce qu'on a fait mercredi. Depuis il y a beaucoup de déception. On doit relever la tête, comme on l'a fait aujourd'hui. Je comprends qu'ils soient déçus (les supporters), nous aussi. On remercie ceux qui sont venus parce que c'était important pour nous aussi et on comprend les absents qui donnent depuis pas mal d'années et qui n'ont pas en retour. Mais on fait de notre mieux. Aujourd'hui ça a marché. J'espère que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison » a déclaré le joueur de 31 ans qui accepte la frustration des fans et qui promet du mieux pour une fin de saison excitante pour l'OL.