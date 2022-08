OL : Lacazette choque Giuly, la méthode Bosz questionnée

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Même s’ils n’ont jamais joué ensemble sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, n’étant pas du tout de la même génération, Ludovic Giuly et Alexandre Lacazette forment désormais un joli duo chez les Gones.

Ludovic Giuly et Alexandre Lacazette ont un point commun, ils ont tous les deux porté l’attaque de l’OL sur une période donnée. Le premier au milieu des années 1990 et le second au coeur des années 2010. Désormais, ils forment un beau duo à Lyon, sachant que l’ancien attaquant du Barça est aujourd’hui entraîneur des attaquants, et donc de Lacazette, dans le staff de Peter Bosz. Grâce à eux, mais aussi avec le retour d’un cadre comme Corentin Tolisso, l’OL a retrouvé son identité lyonnaise. Si Giuly est apprécié des joueurs pour sa joie de vivre, il est surtout là pour donner des conseils aux éléments offensifs des Gones, y compris le nouveau capitaine, qui n’hésite d’ailleurs pas à poser des questions.

« Il a besoin de savoir pourquoi il fait quelque chose et dans quel sens il le fait »

🎙️ @Ludovic_Giuly, au sujet de @LacazetteAlex : "C'est l'un des premiers attaquants que je connais qui pose autant de questions. Je me suis demandé de quelle planète il venait." 😂



L'Interview Free par @alexandreruiz, dispo à 17h sur notre chaîne Youtube. #OL #TeamOL @OL pic.twitter.com/C3BDujbxpg — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) August 11, 2022

C’est en tout cas la révélation faite par Giuly. « Alex, c’est un grand joueur, c’est un mec extraordinaire. J'apprends à le connaître, et c’est l'un des premiers attaquants que je connais qui me pose autant de questions : "Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on travaille ça ?". J’ai besoin de trouver des réponses à ses questions. Au début, j’étais un peu surpris. Je me suis dit : “Il vient de quelle planète celui-là ?”. Sur ce que met en place Peter Bosz à l'entraînement, il veut tout savoir. Il a besoin de savoir pourquoi il fait quelque chose et dans quel sens il le fait. Pas que pour lui, mais pour l’équipe en général. C’est intéressant. On va grandir ensemble comme ça », a lancé l’ancien joueur français sur la chaîne Youtube de Free.

Lacazette « a un challenge, il veut gagner des choses avec l’OL »

Une soif d’apprendre complètement assumée par Lacazette : « Sur le terrain, mon rôle est d’aider mes partenaires. Donc si j’arrive à comprendre un peu le cheminement du jeu, ce sera plus facile d’aider tout le monde afin d’anticiper les mouvements de chacun. Après, j’apprends encore à connaître tout le monde, donc j’ai besoin aussi de reconnaître les qualités de chacun ». Grâce à cette motivation, Lacazette s’offre donc encore le droit de progresser, ce dont Giuly ne doute même pas. « Alex, il peut toujours grandir, il a soif de connaître plein de choses. Il sera dans les meilleurs buteurs, mais aussi dans les meilleurs passeurs de la L1. Il a la qualité de pouvoir donner de bons ballons et de faire jouer l’équipe. Il grandit, il n’est pas au bout de sa carrière. Il aime le foot, il a un challenge, il veut gagner des choses avec l’OL », a détaillé l’adjoint de Bosz, qui sait que Lacazette est sur le bon chemin après avoir débloqué son compteur lors de la victoire face à Ajaccio la semaine passée (2-1). Désormais, c’est à Lacazette de confirmer sur les terrains, avec l’ambition de marquer une trentaine de buts comme à sa bonne époque à l’OL ? Les supporters des Gones ne demandent que ça pour vibrer au coeur du Groupama Stadium…