OL : La théorie de Riolo qui va surprendre Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Très offensif à l’égard du PSG cet été, Jean-Michel Aulas a désormais d’autres chats à fouetter avec les performances décevantes de son équipe. Cette dernière n’a gagné qu’un match sur les sept derniers, et se met déjà en danger dans la poule d’une Europa League où le président rhodanien a pourtant annoncé de grandes ambitions. En championnat, le peloton de tête est en train de s’éloigner, et malgré cela, l’OL est tout de même très ménagé par les critiques dans les médias selon Daniel Riolo. Pour le polémiste de RMC, Aulas s’en tire à bon compte avec cette protection qui permet d’éviter une remise en cause plus profonde.

« Ce que produit l’OL, c’est nullissime. Lyon bénéficie d’une clémence, d’une indulgence. Enormément de journalistes ont peur de Jean-Michel Aulas. 250 ME de budget pour un jeu aussi pauvre ? Mais c’est lamentable. Un président dépassé, un entraineur qui ne fait plus rien », a notamment déploré Daniel Riolo, qui risque pas de se réconcilier de sitôt avec Jean-Michel Aulas, avec qui les passes d’armes sont de plus en plus musclées. Et nul doute que le président lyonnais sera plutôt interloqué par cette attaque, lui qui estime que son club se fait très régulièrement taper dessus dans les journaux.