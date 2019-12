OL : Le gros effort financier au mercato, c'est pour un buteur !

Dans : OL.

Suite à une première partie de saison compliquée, entre les résultats en dents de scie et les graves blessures, l’Olympique Lyonnais va se montrer actif durant le prochain mercato hivernal.

Pour renforcer l’effectif de Rudi Garcia, le club rhodanien va bouger en janvier. Afin de remplir les objectifs fixés pendant cet exercice 2019-2020, la direction de l’OL devrait effectivement élargir son groupe sur certains postes. Alors que Juninho souhaite recruter un joueur par ligne, les noms de Steven Nzonzi ou de Thomas Lemar ont circulé ces derniers jours. Mais d’après Yvan Le Mée, Lyon vise plutôt un latéral gauche et un avant-centre en priorité.

« Lyon, ils veulent recruter, même si je ne suis pas convaincu qu’ils vont prendre trois joueurs, malgré les récentes blessures de Memphis Depay et Reine-Adélaïde. Ils ne sont pas trop contents du milieu, et ils n’ont pas trouvé leur bonheur au poste de latéral gauche depuis le départ de Ferland Mendy. Marcal et Koné ne sont pas bouillants, donc s’ils peuvent faire un latéral gauche, ils le feront volontiers. Digne ? Ce n’est pas sortable d’Everton. Ils risquent de bouger sur 2-3 postes. Mais ce ne sera pas des acquisitions pour le long terme. Ce sera des achats pour le court terme. Comme Nzonzi ? Il a montré toutes ses limites à la Roma, et le joueur n’est plus tellement bankable… Après, est-ce que Lyon doit remplacer Depay ? Je ne vois pas ce que l’OL peut trouver en janvier pour remplacer un joueur comme Memphis. Terrier peut très bien jouer à la place de Depay. Aouar aussi. Donc, je ne suis pas sûr qu’ils aient besoin de recruter dans les couloirs offensifs. Lemar ? Il est en difficulté à l’Atletico. Mais Madrid l’a acheté 70 millions d’euros. Donc ils ne vont pas le céder à moins de 40-50 ME… Et je ne vois pas Lyon mettre 40 patates aujourd’hui. De plus, Lemar n’est pas un axial. Lyon a déjà des joueurs sur les côtés, avec Traoré ou Cornet. Et s’ils doivent casser la tirelire, ce sera sur un avant-centre pour que Dembélé ne soit plus tout seul », a confié à Foot01.com l’agent de joueurs. Autant dire que la dernière piste menant à Kevin Gameiro a du poids, sachant que le buteur de Valence serait le parfait complément à Dembélé à la pointe de l'attaque de l’OL.