OL : La saison s’arrête au pire moment pour Bruno Guimarães

Performant dès ses débuts avec l’Olympique Lyonnais cet hiver, Bruno Guimarães a été stoppé dans son élan par l’épidémie du covid-19 et l’arrêt de la saison.

Cette deuxième partie de saison s’annonçait excitante pour Bruno Guimarães. A peine arrivé à l’Olympique Lyonnais pendant le mercato hivernal, le milieu de terrain réalisait des débuts convaincants sous ses nouvelles couleurs. Outre la perspective d’une possible remontée en Ligue 1, le Brésilien avait hâte de poursuivre le parcours des siens en Ligue des Champions. Et de répondre à sa première convocation envoyée par le sélectionneur Tite. Le tout avant les Jeux Olympiques avec ses jeunes compatriotes au Japon. Malheureusement pour lui, tous ces objectifs ont volé en éclats à cause de la crise sanitaire, d’où la frustration impossible à cacher.

« Je ne peux même pas exprimer avec des mots à quel point c'est frustrant, a réagi le Lyonnais pour UOL Esporte. C'est triste à cause de ce que nous vivons et aussi parce que c'est arrivé au meilleur moment de ma carrière professionnel jusqu'ici. C'est un sentiment désagréable, mais je garde l'esprit tranquille parce que j'aurai d'autres opportunités et d'autres saisons de Ligue des Champions. Les gens comprennent la décision d'arrêter le championnat. Ils savent que dans ces moments-là, la principale chose à faire est de sauver et de préserver des vies. » Que Bruno Guimarães se rassure, son niveau de performance devrait lui permettre de se relancer rapidement.