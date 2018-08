OL : La rivalité OL-OM ? C'est bidon à côté d'OL-ASSE balance Genesio

Dans : OL, Ligue 1, OM, ASSE.

Interrogé sur la rivalité entre son Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, Bruno Genesio a clairement tenu à apaiser les tensions.

Depuis plusieurs mois et encore plus depuis la fin de saison dernière, la rivalité entre l'OM et l'OL atteint son paroxysme. En lutte pour les places en Ligue des Champions derrière le PSG en L1, les deux Olympiques se rendent coup pour coup sur le terrain, mais aussi en dehors. Après les joutes verbales entre les deux présidents, Rudi Garcia a remis de l'huile sur le feu en ce début de saison, en disant que Marseille aurait fini en C1 et donc devant Lyon avec la VAR la saison dernière. Une envolée qui n'a pas plu à Jean-Michel Aulas, qui a bien entendu contre-attaqué sur Twitter. Mais Bruno Genesio a, lui, refusé d'entrer dans cette surenchère.

« La rivalité OL-OM ? Il y a beaucoup de respect avec Saint-Étienne désormais, et c’est bien comme ça, mais il n’y a pas de plus grande rivalité que le derby. Entre l’OM et l’OL, les événements de l’hiver dernier ont amené un peu plus de tension, mais c’est autre chose, et j’espère qu’on en restera là. Je n’entre pas dans les polémiques. Je me plains très peu après les matches. Mais la rivalité, non… Lyon - Saint-Étienne, c’est la rivalité, la seule… », a lancé, dans les colonnes de L'Équipe, l'entraîneur rhodanien, qui préfère donc calmer les choses entre Lyon et Marseille avant le premier match de l'OL en Ligue 1 contre Amiens, dimanche au Groupama Stadium.