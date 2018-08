OL : Garcia relance les hostilités, Aulas est déjà chaud !

Dans : OL, OM, Ligue 1.

La saison de Ligue 1 n’a même pas encore débuté, mais les hostilités entre les deux Olympiques sont déjà relancées.

Personne n’a oublié les piques du précédent exercice entre les deux concurrents concernant l’arbitrage. Surtout pas l’entraîneur de l’OM Rudi Garcia qui en a remis une couche en conférence de presse. « S'il y avait eu le VAR l'année dernière, on serait en Ligue des Champions », a lâché le technicien pour applaudir l’utilisation de l’assistance vidéo en Ligue 1. Et pour tacler l’OL au passage. Autant dire que Jean-Michel Aulas a vu rouge en découvrant cette sortie médiatique sur notre site.

« Rudi est comme les philosophes, il prêche pour essayer de transformer ses convictions en réalité : la vérité est qu'il ne pourra plus dorénavant utiliser ses polémiques douteuses contre les arbitres avec la VAR ! », a réagi le président du club rhodanien sur Twitter. Même avec la vidéo, on n’est sûrement pas à l’abri de nouvelles polémiques entre Marseille et Lyon sur le thème de l’arbitrage...