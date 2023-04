OL : La provocation de trop, Aulas fait craquer Internet

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a glané un succès précieux vendredi soir dernier sur la pelouse de Toulouse. Les Gones se sont replacés dans la course à l'Europe.

Si l'OL vit une saison encore très décevante et bien loin de ses ambitions initiales, force est de constater que les Gones finissent fort. Du moins en Ligue 1. Il apparait en effet que depuis le début de la phase retour, l'OL est premier du championnat, à égalité de points avec le PSG. De quoi faire la fierté de certains à Lyon, dont celle du président Jean-Michel Aulas, qui ne perd jamais une occasion de vanter les mérites de son club, même lorsque ce dernier vit des moments difficiles voire chaotiques. JMA s'est empressé de tweeter le classement dans lequel l'OL apparaît comme premier lors de cette phase retour. Un comportement qui a agacé pas mal de fans rhodaniens.

Aulas provoque la colère des fans

Sur les réseaux sociaux, les amoureux de l'OL n'ont en effet pas manqué de répondre à Jean-Michel Aulas, non sans humour parfois... « C'est le moment opportun pour sortir un mug édition limitée et couiller une fois de plus vos supporter » ; « T’essayes de te rassurer comme tu peux papy » ; « Il n'y a aucun trophée alloué pour ça désolé Jean Mich » ; « Vous avez oublié un petit détail : le championnat se joue en 38 journées. Vous êtes ridicules, assumez vos déclarations et PARTEZ » ; « Tu continues de nous prendre pour des cons.. on peu gagner 40 match d’affilée , ça changera pas qu’on aura pas de coupe d’Europe et encore moins de trophées ! C’est vraiment devenu n’importe quoi » ; « on s'en fout Mr aulas, ce qu'on voit surtout c'est qu'on est 7eme la et que ça va être compliqué d'avoir l'Europe et ça fait 2 Saisons et maintenant stop pas 3 il vas falloir viser haut ensuite et recruter des joueurs de qualité » ; « 2eme budget de france.. Mais jamais 2eme de Ligue 1.. » ou encore « Félicitations pour ce titre », pouvait-on notamment voir comme commentaires sur le sujet. Pas de quoi en tout cas rabibocher des supporters plus que déçus et une direction qui ne semble pas toujours en prendre la mesure.