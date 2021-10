OL : La mentalité change, Denayer mise sur Lyon

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Grâce à son succès contre l’AS Monaco samedi soir (2-0), l’Olympique Lyonnais continue de grimper au classement. Jason Denayer se félicite de la remise en question de toute l’équipe.

Les débuts de Peter Bosz à l’OL n’ont pas été flamboyants. Son équipe n’avait engrangé que deux points en trois journées de Ligue 1, avec notamment une sanglante défaite à Angers (3-0) contre l’ancien de la maison, Gérald Baticle. Mais depuis, Lyon a largement relevé la tête. Le club de Jean-Michel Aulas n’a perdu qu’un match sur neuf, face au PSG, après une excellente prestation et un pénalty litigieux sifflé sur Neymar. L’OL a effectué correctement le travail en Europa League en remportant ses deux matchs contre les Rangers et Brondby. En championnat, l’OL se retrouve désormais cinquième en attendant les autres matchs de ce dimanche, avec 16 points en 10 journées. La patte Peter Bosz se fait de plus en plus ressentir dans le jeu. Jason Denayer, solide et buteur contre Monaco, se réjouit de la mentalité du groupe depuis quelques semaines.

« Ce qui était important cette saison, c'était d'apprendre de nos erreurs »

« Ce qui était important cette saison, c'était d'apprendre de nos erreurs. Je pense que c'est ce que l'on fait match après match. On arrive à rester calme, à garder la tête sur les épaules même quand on mène et je pense que c'est le plus important pour gagner en maturité surtout au niveau collectif. Quand on joue bien, quand tout se passe bien, c'est sûr que l'on prend des points. Le plus important c'est de continuer comme ça, d'enchaîner parce que l'on sait que c'est quand on enchaîne que l'on monte au classement. Il faut garder la même mentalité et continuer à jouer comme ça », a déclaré le défenseur central au micro de Canal +. L’OL est lancé. Et le podium se rapproche déjà à grands pas.