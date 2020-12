OL : Fin de l'aventure, Jean Lucas dégagé en express au Brésil

Dans : OL.

Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho avait imposé une touche brésilienne dès son arrivée, avec bien évidement la signature de Sylvinho. Un autre pari effectué au même moment tombe à l'eau.

En effet d'autres joueurs étaient arrivés dans ses valises et notamment le jeune Jean Lucas. Physique imposant, grosse activité, le milieu de terrain n’a pourtant jamais réussi à s’imposer devant la défense ou à un poste plus avancé de relayeur. L’arrivée de Bruno Guimaraes, l’explosion de Maxence Caqueret et le retour de flamme de Thiago Mendes ont relégué le joueur arrivé de Flamengo pour 8 ME très loin dans la hiérarchie. Ces derniers temps, le Brésilien de 22 ans ne participait même plus aux rencontres, malgré une sérieux impeccable à l’entrainement.

En conséquence, Juninho a décidé de s’en séparer et cela pourrait désormais aller très vite annonce Téléfoot. Avec l’accord de Rudi Garcia, Jean Lucas a obtenu le feu vert de son club pour se rendre au Brésil dans le cadre d’un prêt, lui qui intéresse plusieurs clubs. Il reste à trouver le bon, avec le meilleur accord possible, sachant que les clubs brésiliens n’ont clairement pas les moyens de coller des options d’achat intéressantes, voire même de prendre tout le salaire du numéro 4 de l’OL à leur charge. Autant dire que la mission n’est pas gagnée d’avance, et laisse donc toutes les options ouvertes. Comme celle de réfléchir aussi à un prêt de Jean Lucas à une autre formation de Ligue 1 au mois de janvier. En tout cas, l'avenir à court et moyen terme de Jean Lucas ne se trouve plus à l'OL, lui qui avait refusé de partir l'été dernier car il pensait avoir encore une chance de s'y imposer.