OL : La Juve met 50 ME pour Ndombele, Lyon préfère en rire

Compte tenu de sa cote sur le marché des transferts, Tanguy Ndombele (22 ans) vit probablement ses derniers mois à l’Olympique Lyonnais.

Le président Jean-Michel Aulas est disposé à laisser filer un voire deux éléments, et le milieu de terrain devrait en faire partie. Le suspense concerne plutôt sa future destination. L’Angleterre ? On sait que plusieurs pensionnaires de Premier League adorent le profil de l’international français. Parmi eux, le Manchester City de Pep Guardiola passera tôt ou tard à l’action. Mais pour le moment, la première offensive vient d’Italie, plus précisément de la Juventus Turin.

Selon les informations de la Rai Sport, les Bianconeri auraient transmis une proposition à 50 M€. Insuffisant pour convaincre le club rhodanien. Et pour cause, le propriétaire du Groupama Stadium réclamerait 90 M€ pour Ndombele ! Autant dire que la Juve est loin du compte. Reste à savoir si l’un des prétendants du Lyonnais grimpera jusqu’au montant demandé. Une chose est sûre, les enchères ne font que commencer.