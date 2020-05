OL : La grosse surprise, Arsenal se pointe pour Bruno Guimaraes !

Dans : OL.

Dans son édition de lundi, le journal L’Equipe affirmait que plusieurs joueurs importants de l’OL étaient susceptibles de partir, mais certainement pas Bruno Guimaraes.

A peine recruté en provenance de l’Athletico Paranaense pour 20 ME, l’international espoir brésilien représente l’avenir de l’Olympique Lyonnais aux yeux de Juninho, à l’origine de ce transfert. Néanmoins, et malgré la volonté très ferme des Gones de conserver le joueur, ce dernier attire de nombreuses convoitises dans l’optique du mercato. Il y a quelques jours, l’intérêt du FC Barcelone était notamment évoqué en cas de départ de Vidal, de Rakitic ou d’Artur. Ce mercredi, un autre cador européen est associé à Bruno Guimaraes. Et c’est encore plus surprenant puisqu’il s’agit d’Arsenal, qui ne sera pas qualifié en coupe d’Europe la saison prochaine.

A en croire les informations obtenues par le média TodoFichajes, Mikel Arteta apprécie tout particulièrement le profil de Bruno Guimaraes, un véritable milieu défensif très à l’aise techniquement, capable d’amorcer les relances de son équipe. Les Gunners, qui visent également Thomas Partey, souhaitent frapper plusieurs gros coups sur le marché des transferts afin de satisfaire l’appétit de leur nouvel entraîneur et pour cela, ils sont visiblement prêts à dépenser beaucoup d’argent. Reste à voir s’ils ont une infime chance dans le dossier Bruno Guimaraes, ce qui ne semble pas être le cas à première vue. Car si l’OL paraît enclin à sacrifier des joueurs comme Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou encore Memphis Depay, il n’en est pas de même pour le Brésilien. Dans ses colonnes lundi, le journal L’Equipe dévoilait par ailleurs que Rudi Garcia a l’intention d’articuler son équipe autour de Guimaraes, de Reine-Adelaïde et de Thiago Mendes la saison prochaine.