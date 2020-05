OL : Barcelone sur Bruno Guimaraes, alerte rouge à Lyon !

Dans : OL.

Pas certain d’être européen la saison prochaine, l’OL aura bien du mal à conserver Aouar, Dembélé ou encore Depay au mercato.

Jean-Michel Aulas a d’ailleurs confirmé dans les colonnes du Progrès qu’un joueur tel que Memphis Depay pourrait demander à partir, dans le cas où l’OL ne serait pas qualifié en coupe d’Europe la saison prochaine. Mais l’été prochain, il n’y a pas que le dossier du Néerlandais qui risque d’animer les journées du président lyonnais. Recruté il y a tout juste six mois par Juninho, l’international espoirs brésilien Bruno Guimaraes a déjà une cote énorme sur le marché des transferts. La preuve, le journal AS affirme que le FC Barcelone aurait flashé sur l’ancien milieu défensif de l’Atlético Paranaense.

Le club catalan a de grandes chances de perdre au moins un milieu de terrain cet été. Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Artur sont des candidats au départ et c’est précisément si l’un d’entre eux se concrétisait que Barcelone pourrait activer la piste Bruno Guimaraes. Bien évidemment du côté de l’OL, on ne devrait pas ouvrir la porte à un transfert de celui qui a tout de même coûté 20 ME aux dirigeants rhodaniens. Mais dans les rangs du FC Barcelone, on semble y croire dur comme fer puisque les dirigeants barcelonais auraient déjà contacté Jean-Michel Aulas et l’entourage de Bruno Guimaraes afin de discuter d’un éventuel transfert. Reste à voir quelle sera la réponse du président lyonnais et de Juninho en cas d’offre du Barça et de non-qualification de l’OL pour la prochaine coupe d’Europe. Nul doute que chez les supporters, on n’accepterait pas un départ prématuré de Bruno Guimaraes, qui serait vu comme un énorme aveu de faiblesse de la part de la direction…