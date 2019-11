OL : La folle annonce, Juninho rêve de Benzema

Dans : OL.

En grande forme actuellement avec le Real Madrid, Karim Benzema fait partie des cadres de l’un des plus grands clubs au monde. Cela n’empêche pas Juninho de rêver de le récupérer prochainement.

A bientôt 32 ans, Karim Benzema a encore de belles année devant lui, mais l’attaquant français sait bien que le Real Madrid est sans pitié quand ses joueurs, notamment offensifs, prennent de l’âge. Formé à l’Olympique Lyonnais et très attaché au président Jean-Michel Aulas, l’avant-centre a toujours parlé en bien de l’OL, et a parfois laissé entendre qu’il aimerait bien y revenir à la fin de sa carrière. Dans une prise de parole sur OL TV ce mardi soir, Juninho a frappé fort en annonçant qu’il aimerait récupérer « KB9 », et ce que ce serait pour lui une belle façon de boucler la boucle.



« Mon envie c’est de proposer à Karim qu’il termine la carrière chez nous. Il a tout réussi, il a sa vie économique équilibrée. Il est d’ici. Pourquoi pas faire un peu d’effort au niveau économique, car on ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. J’ai fait ça avec Vasco. J’ai envie de discuter avec Karim. Je vais attendre le bon moment. On a déjà échangé des messages à l’époque quand j’étais au Brésil. J’aimerais bien qu’il vienne jouer deux ans avec nous, encadrer certains jeunes. Karim pourrait être ce leader-là. Je rêve qu’il termine sa carrière ici chez nous », a livré le directeur sportif de l’OL, qui dévoile là un projet très ambitieux, mais qui pourrait être imaginable dans un an et demi, quand Benzema sera en fin de contrat à Madrid.