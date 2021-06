OL : La chute d’Aouar, Arsenal est sans pitié

Dans : OL.

Houssem Aouar le sait très bien, un bon de sortie ne garantit en rien un transfert.

Le milieu de terrain lyonnais avait le feu vert pour quitter l’OL il y a un an de cela, mais l’OL n’a vu passer aucune offre digne de ce nom. Le numéro 8 rhodanien se pose encore des questions sur son avenir, même s’il ne fait clairement pas le forcing pour partir. L’international français attend la bonne offre, et ce pourrait très bien arriver dans le courant du mois d’août. En effet, cette saison, Aouar n’a pas brillé, faute de Coupe d’Europe et d’un rendement convaincant en Ligue 1. Résultat, même Arsenal, qui ne fait plus partie des top clubs européens, hésite à le solliciter. Selon le journal anglais Metro, le Lyonnais est descendu dans la hiérarchie des recrues au milieu de terrain. Il est désormais perçu comme un plan C.

Derrière Martin Odegaard, qui sort d’un prêt convaincant chez les Gunners et aimerait bien rester à Londres, et aussi derrière Eduardo Camavinga, que Mikel Arteta aimerait associer à Thomas Partey la saison prochaine. Après, rien ne dit que Houssem Aouar aurait accepté de rejoindre Arsenal, pour qui le Big Four semble s’éloigner chaque année. Mais en attendant, il ne fait aucun doute que le pur Lyonnais sera là lors de la reprise, et que Peter Bosz devrait compter sur lui pour lancer la saison de l’OL. Surtout si plusieurs joueurs rhodaniens sont sollicités par les Jeux Olympiques, et notamment les milieux de terrain Caqueret et Guimaraes, pressentis pour se rendre à Tokyo cet été. Aouar a encore une chance d’y participer également, et pourrait aussi profiter de cette exposition pour se mettre en avant auprès de quelques clubs européens.