OL : Lyon a interpellé le lanceur de pétards

Lors du match Lyon-Montpellier, dimanche au Groupama Stadium, deux pétards ont été lancés de la tribune réservée aux supporters héraultais vers une tribune où un enfant de 7 ans a été choqué, l'un des pétards étant arrivé et ayant explosé juste à côté de lui.

Ce lundi, l'Olympique Lyonnais a indiqué que le lanceur de pétards avait été interpellé et qu'il sera prochainement jugé. « L’Olympique Lyonnais informe avoir identifié puis interpellé l’individu qui a jeté hier un pétard depuis l’espace des supporters visiteurs sur la tribune située en dessous lors du premier but de Montpellier. Le système de vidéo surveillance du Groupama Stadium a alors permis d’identifier et de localiser très rapidement cet individu qui a pu être interpellé pendant la mi-temps avec l’aide des forces de l’ordre. L’individu qui est toujours en garde à vue sera présenté demain matin au tribunal dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L’Olympique Lyonnais condamne ce type d’agissement et rappelle son engagement total pour que le Groupama Stadium soit une enceinte sécurisée où chacun peut soutenir son équipe en toute sérénité », a indiqué l'OL.