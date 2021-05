OL : 25 ME, Aouar vendu au Real Madrid ?

Dans : OL.

Après une saison moyenne du côté de Lyon (8 buts, 4 passes décisives), Houssem Aouar pourrait prendre la direction du Real Madrid au mercato.

En fin de contrat avec l’OL dans deux ans, Houssem Aouar dispose toujours du bon de sortie accordé l’été dernier par Jean-Michel Aulas. Il y a douze mois, l’international français était proche de signer avec la Juventus Turin, mais l’opération a finalement capoté. Irrégulier cette saison et plombé par plusieurs pépins physiques, Houssem Aouar est toujours ciblé par des gros clubs. La Juventus Turin garde un œil sur lui… au même titre que le Real Madrid, favori à sa signature selon TodoFichajes.com. Le média espagnol affirme ce lundi que le transfert du Lyonnais chez les Merengue est proche de se conclure pour une somme avoisinant les 25 ME.

Malgré le départ de Zinedine Zidane, qui avait soufflé le nom d’Houssem Aouar à Florentino Pérez, le Real Madrid n’a pas abandonné cette piste. Et au vu de la possibilité de le faire signer pour une somme relativement raisonnable, Florentino Pérez a jugé opportun de boucler la venue d’Houssem Aouar. Selon le média espagnol, un accord a également été trouvé entre les représentants du milieu offensif de l’OL et les dirigeants du Real Madrid pour un contrat jusqu’en juin 2026 assorti d’un salaire d’environ 5 ME par an. Après la signature de David Alaba, le vice-champion d’Espagne en titre pourrait enregistrer avec Houssem Aouar son second renfort estival. En attendant Kylian Mbappé ou Erling Haaland ? C’est le souhait du Real Madrid, qui veut l’un des deux galactiques du moment en attaque pour redynamiser sa ligne offensive au côté de Karim Benzema. Dans le même temps, huit joueurs pourraient imiter Zinedine Zidane en faisant leurs valises. Le mercato du Real Madrid, très calme depuis deux ans, promet d’être explosif cet été.